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В Украине замедлился обвал курса доллара

23 июля, 16:23

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 24 июля; за неделю гривня укрепилась на 23 копейки

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На среду, 24 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

23.0724.07Изменение
1 доллар США25,64 грн25,63 грн - 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 23 июля, курс доллара снизился на копейку после падения на 18 копеек днем ранее и на 21 сразу после выборов. Таким образом, темпы снижения курса доллара замедлились. Впрочем, за неделю с 17 по 24 июля доллар упал в цене на 23 копейки. К слову, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара после выборов.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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Сегодня

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