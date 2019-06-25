В Украине замер курс доллара
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 июня
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 26 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|25.06
|26.06
|Изменение
|1 доллар США
|26,19 грн
|26,19 грн
|0,00
Таким образом, по сравнению со значениями 25 июня, курс доллара остался неизменным после снижения на восемь копеек днем ранее. При этом за неделю – с 19 июня – официальный курс доллара снизился на 20 копеек. Аналитики прогнозируют, что на текущей неделе украинцев ждет падение курса доллара.
Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине замер курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банкнота 1000 гривен создает риски: экономист объяснил, в чем проблема
Эксперт считает, что Украине пора максимально уходить от "налички"
Когда в Украине появятся монеты 5 и 10 гривен: в НБУ озвучили сроки
По цвету и размеру новые монеты будут отличаться от монет других номиналов