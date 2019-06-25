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В Украине замер курс доллара

25 июня, 16:20

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 июня

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 26 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

25.0626.06Изменение
1 доллар США26,19 грн26,19 грн 0,00

Таким образом, по сравнению со значениями 25 июня, курс доллара остался неизменным после снижения на восемь копеек днем ранее. При этом за неделю – с 19 июня – официальный курс доллара снизился на 20 копеек. Аналитики прогнозируют, что на текущей неделе украинцев ждет падение курса доллара.

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Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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