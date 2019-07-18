В Украине замер курс доллара, а евро дешевеет
Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты
На сегодня, 18 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 25,86 грн;
1 евро – 29 грн;
10 российских рублей – 4,11 грн.
По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара не изменился после роста на 12 копеек. При этом за неделю - с 11 по 18 июля – доллар вырос в цене на 16 копеек. Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы в Раду изменят курс доллара в Украине.
Курс евро сегодня снизился на три копейки после рост на две днем ранее. Евровалюта остановилась на психологической отметке в 29 гривен, ниже которой держалась с 5 по 12 июля, а также 15 июля.
Стоимость 10 российских рублей опустилась на копейку.
В среду, 17 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на шесть копеек в покупке и на семь – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,87/25,89 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,03/29,05 грн, снизившись на шесть копеек в покупке и на семь – в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, новости "Сегодня" ранее узнали, почему доллар в начале июля резко дешевел:
Прогнозы курса доллара
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.
Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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