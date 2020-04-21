Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

В Украине замер курс доллара, а евро упал

21 апреля, 16:28

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 22 апреля

На среду, 22 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

21.0422.04Изменение
1 доллар США27,08 грн27,08 грн0,00

Таким образом, по сравнению со значениями 21 апреля курс доллара практически не изменился после снижения на 12 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 22 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на копейку.

Курс евро на 22 апреля при этом опустился на семь копеек, с 29,43 до 29,36 гривни.

Реклама

В тренде
В Украине замер курс доллара, а евро упал

Напомним, ранее эксперты рассказали, как не упустить выгоду из-за падения курса доллара. Специалисты уверены, что сейчас лучше не сдавать, а приобретать валюту – как средство накопления.

Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США запустили
США запустили "печатный станок" на полную мощность: как отреагируют экономики и курсы валютЭкономика
В Украине обновили
В Украине обновили "бюджетный" прогноз для доллараФинансы
"Несколько вопросов": в МВФ сделали заявление о новом кредите для УкраиныЭкономика
Кирилл Шевченко: мы уже вплотную подходили к 12% по ипотеке
Кирилл Шевченко: мы уже вплотную подходили к 12% по ипотекеФинансы
Доллар и евро в Украине упали в цене
Доллар и евро в Украине упали в ценеФинансы
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара: экономический прогноз на II квартал
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара: экономический прогноз на II кварталЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...