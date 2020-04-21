На среду, 22 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

21.04 22.04 Изменение 1 доллар США 27,08 грн 27,08 грн 0,00

Таким образом, по сравнению со значениями 21 апреля курс доллара практически не изменился после снижения на 12 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 22 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на копейку.

Курс евро на 22 апреля при этом опустился на семь копеек, с 29,43 до 29,36 гривни.

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В тренде В Украине замер курс доллара, а евро упал

Напомним, ранее эксперты рассказали, как не упустить выгоду из-за падения курса доллара. Специалисты уверены, что сейчас лучше не сдавать, а приобретать валюту – как средство накопления.

Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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