В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуацию

В Украине посте того, как доллар лихорадило, ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Так, за неделю курс доллара к гривне в разных сегментах рынка изменился разнонаправлено и незначительно. Наличный доллар чуть снизился, на межбанке он немного вырос, а официальный курс практически не изменился. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Так, с прошлого понедельника курс доллара НБУ сохранился вблизи 24,45 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 24,40/24,43 до 24,47/24,49 грн, средние курсы в банках – снизились с 24,29/24,50 до 24,28/24,49 грн.
"Минимальные и разнонаправленные колебания курса продолжают свидетельствовать о равновесии доллара к гривне вблизи текущих уровней. НБУ остается покупателем валюты на межбанке, на прошлой неделе он купил в резервы 125 млн долларов. С начала года Нацбанк пополнил резервы на 706 млн долларов. Без этих покупок доллар к сегодняшнему дню торговался бы чуть ниже. На начавшейся неделе мы не ожидаем значительных изменений курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках – около 24,3/24,5 грн", – прогнозирует Иосуб.
Ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина дал сайту "Сегодня" схожий прогноз. По его словам, валютный рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине. В то же время, по его словам на мировых рынках доллар продолжает расти – инвесторы на фоне рисков глобальной пандемии, падения и торможения мировых экономик, спешат уйти в безопасные активы, такие как доллар.
Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, нужно ли украинцам бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:
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