В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуацию

В Украине посте того, как доллар лихорадило, ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Так, за неделю курс доллара к гривне в разных сегментах рынка изменился разнонаправлено и незначительно. Наличный доллар чуть снизился, на межбанке он немного вырос, а официальный курс практически не изменился. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника курс доллара НБУ сохранился вблизи 24,45 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 24,40/24,43 до 24,47/24,49 грн, средние курсы в банках – снизились с 24,29/24,50 до 24,28/24,49 грн.

"Минимальные и разнонаправленные колебания курса продолжают свидетельствовать о равновесии доллара к гривне вблизи текущих уровней. НБУ остается покупателем валюты на межбанке, на прошлой неделе он купил в резервы 125 млн долларов. С начала года Нацбанк пополнил резервы на 706 млн долларов. Без этих покупок доллар к сегодняшнему дню торговался бы чуть ниже. На начавшейся неделе мы не ожидаем значительных изменений курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках – около 24,3/24,5 грн", – прогнозирует Иосуб. В тренде Ликвидация убыточных предприятий: что нужно, чтобы украинские шахты выжили

Ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина дал сайту "Сегодня" схожий прогноз. По его словам, валютный рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине. В то же время, по его словам на мировых рынках доллар продолжает расти – инвесторы на фоне рисков глобальной пандемии, падения и торможения мировых экономик, спешат уйти в безопасные активы, такие как доллар.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, нужно ли украинцам бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

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