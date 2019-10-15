В Украине замер курс доллара, евро медленно дорожает

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На сегодня, 15 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,54 грн;

1 евро – 27,10 грн;

10 российских рублей – 3,83 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 11 октября, курс доллара повысился на копейку после заметного снижения на 18 копеек днем ранее. За неделю – с 8 по 15 октября – гривня окрепла по отношению к доллару на 33 копейки. При этом в НБУ уже объясняли, почему лихорадит гривню

Курс евро сегодня вырос на четыре копейки после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей выросла на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. В пятницу, 11 октября, доллар на межбанке подорожал на 15 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,64/24,68 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на 25 копеек в покупке и на 25 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,23/27,28 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, новости "Сегодня" разобрались, почему в первую половину осени доллар в Украине упал, а цены – нет. О том, что будет дальше, смотрите в нашем сюжете:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл., а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство развития экономики ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 26,3 грн за доллар, в 2020-м – 27,3 грн. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством. Этот прогноз был значительно улучшен в сентябре, ведь еще в апреле ведомство ожидало, что по итогу 2019 года курс доллара составит 28 грн. На данный момент прогноз Минэкономики является самым оптимистичным.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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