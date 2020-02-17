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На вторник, 18 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.02 18.02 Изменение 1 доллар США 24,45 грн 24,45 грн 0,00

Таким образом, по сравнению со значениями 17 февраля, курс доллара практически не изменился после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 11 по 18 февраля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на семь копеек.

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В тренде В Украине замер официальный курс доллара

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило курс доллара и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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