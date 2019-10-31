В Украине заметно подешевели доллар и евро

/ Фото: пресс-центр НБУ

На сегодня, 31 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 25,00 грн;

1 евро – 27,76 грн;

10 российских рублей – 3,91 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на четыре копейки после снижения на 10 копеек в предыдущий банковский день. При этом доллар опустился на уровень психологической отметки в 25 гривен, которую преодолел впервые за полтора месяца. За неделю с 24 по 31 октября гривня ослабла по отношению к доллару на 16 копеек.

Курс евро сегодня упал на 10 копеек после повышения на семь копеек днем ранее. Стоимость 10 российских рублей сегодня упала на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. В среду, 30 октября, доллар на межбанке подешевел на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,94/24,97 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 13 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,71/27,75 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в первоначальном проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом в Украине уже улучшился официальный прогноз курса доллара на 2020 год – до 27 грн/долл. в базовом макроэкономическом сценарии. Этот показатель Кабмин будет использовать при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.

Кроме того, и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А в обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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