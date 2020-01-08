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В Украине заметно подорожал доллар: НБУ обновил курс

8 января, 16:20

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 9 января

Фото: 401kcalculator.org

Фото: 401kcalculator.org

На 9 января Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

08.0109.01Изменение
1 доллар США23,68 грн23,83 грн+ 0,16

Таким образом, по сравнению со значениями 8 января года курс доллара вырос на 15 копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. С первого в 2020 году банковского дня, 3 января, гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 14 копеек, а по сравнению с последним банковским днем 2019 года – уже на 54 копейки.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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