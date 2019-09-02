В Украине заметно подорожал доллар: официальный курс

/ Фото: AFP

На вторник, 3 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

02.09 03.09 Изменение 1 доллар США 25,14 грн 25,26 грн + 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 2 сентября курс доллара вырос на 12 копеек после снижения на девять. При этом за неделю – с 27 августа по 3 сентября – гривня по отношению к доллару ослабла уже на 20 копеек.

Реклама

Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в Украине через неделю.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: На сколько выросли запасы: НБУ отчитался о покупке валюты на межбанке

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама