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В Украине заметно подорожал доллар: официальный курс

2 сентября, 16:14

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 3 сентября

/ Фото: AFP

На вторник, 3 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

02.0903.09Изменение
1 доллар США25,14 грн25,26 грн+ 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 2 сентября курс доллара вырос на 12 копеек после снижения на девять. При этом за неделю – с 27 августа по 3 сентября – гривня по отношению к доллару ослабла уже на 20 копеек.

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Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в Украине через неделю.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: На сколько выросли запасы: НБУ отчитался о покупке валюты на межбанке

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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