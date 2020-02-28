На пятницу, 28 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,56 грн;

1 евро – 26,92 грн;

10 российских рублей – 3,73 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал сразу на девять копеек после повышения на 11 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 21 по 28 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Курс евро сегодня повысился еще на 12 копеек после роста на 20 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей сегодня понизилась на четыре копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 27 февраля, доллар подешевел на девять копеек в покупке и на 10 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,5/24,52 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 19 копеек в покупке и на 18 копеек – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,89/26,91 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде В Украине заметно подорожал евро, а доллар дешевеет

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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