Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

В Украине заметно упал курс доллара

Сегодня, 16:57

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 4 февраля; за неделю гривня укрепилась на 25 копеек

Фото: AFP
В Украине заметно упал курс доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f3f/ea0/5c3f3fea043c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f3f/ea0/5c3f3fea043c4.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 4 февраля; за неделю гривня укрепилась на 25 копеек

На понедельник, 4 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 01.0104.02Изменение
1 доллар США27,74 грн

27,57 грн

- 0,17 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 1 февраля, курс доллара упал сразу на 17 копеек после снижения на две копейки. При этом за неделю – с 28 января – доллар подешевел уже на 25 копеек. 

  

 

 

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся.

Читайте также

Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, курс, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине заметно упал курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ради пополнения резервов: НБУ озвучил планы по покупке валюты

Сегодня, 16:41

Планы регулятора озвучены на первые два квартала 2019 года

"Фактор выборов" вступил в силу: эксперт дал прогноз курса доллара в Украине

Сегодня, 08:52

Специалист уверен, что сезонные скачки курса в этом году будут почти незаметными

Платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд

Вчера, 20:56

Он сведен с профицитом 2,9 млрд долларов

Что угрожает экономической стабильности в Украине: НБУ перечислил риски

Вчера, 15:18

На ситуацию в стране будут влиять как внешние, так и внутренние факторы

Нацбанк оставил в силе жесткую политику по инфляции

Вчера, 14:16

Учетная ставка пока останется на высоком уровне, решили в НБУ

Назван самый безопасный способ использования платежных карт

30 января, 17:59

В НБУ сообщили, что самыми безопасными являются операции в торговой сети

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов