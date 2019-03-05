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Евро в Украине рухнул до минимума за восемь месяцев

Сегодня, 08:31

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Евро в Украине рухнул до минимума за восемь месяцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/d83/e8a/5c3d83e8ae223.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/d83/e8a/5c3d83e8ae223.jpg Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,83 грн;
1 евро – 30,41 грн;
10 российских рублей – 4,08 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на три копейки. Доллар держится ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 26 февраля – "зеленый" потерял в цене 16 копеек. 

Курс евро упал на 17 копеек после снижения на восемь. Евровалюта находится значительно ниже психологической отметки в 31 гривню. Так мало евровалюта не стоила с 22 июня 2018 года.

Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

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В понедельник, 4 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украиныпонизился на копейку в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,82/26,85 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 30,47/30,4 грн, понизившись на 20 копеекк. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 указано, что расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Кроме того, специалисты назвали причины "зимнего" падения курса доллара и посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, курс НБУ

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