В Украине запустят систему автоматического ареста счетов должников

Министерство юстиции внедрит систему электронных арестов средств должников с целью автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Ввод электронного ареста средств, содержащихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного выполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом относительно принятия закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительного взыскания долга", – отметили в министерстве.

В настоящее время информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальную службу Украины. Однако эти данные касаются лишь юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно только направив запросы во все банковские учреждения страны по почте. На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не приходит в банк.

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С целью подготовки соответствующего законопроекта, как сообщили в ведомстве, группа украинских специалистов под руководством Министерства юстиции в ноябре прошлого года совершила визит в Хорватию.

"32 банка, которые в то время существовали в республике, передали в FINA 654667 невыполненных документов о взыскании средств на общую сумму почти 8,7 млрд евро. Все невыполненные бумажные документы были проработаны и внесены в электронную систему. На сегодня агентство владеет информацией обо всех счетах как юридических, так и физических лиц, которая обновляется ежедневно. Это гарантирует блокирование денежных средств на банковских счетах на протяжении нескольких минут. Благодаря вводу новаций Хорватия по оценкам, составленным для доклада Мирового банка "Ведение бизнеса-2017", поднялась с 52 на 7 место", – отметили в министерстве.

В Минюсте также подчеркнули, что будущая система упростит и ускорит процессы, связанные с взысканием с должников задолженной суммы.

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