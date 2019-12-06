В Украине заработает еще одна платежная система

У платежной организации есть лицензия на перевод средств в гривне без открытия счетов

/ Фото: пресс-центр НБУ

После того, как в Украине согласовали работу Tranfast, Национальный банк (НБУ) зарегистрировал еще одну платежную систему – PayRun. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы PayRun и внес сведения о ней в реестр платежных систем. <...> Соответствующее решение принято 2 декабря комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины", - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке уточнили, что платежной организацией международной платежной системы PayRun является компания "Пейрано", которая имеет лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

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Платежная система PayRun стала пятой на рынке Украины международной платежной системой, созданной небанковским финансовым учреждением-резидентом.

К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам, таким как PayPal и GoogleWallet.

Однако позже стало известно, что международная система денежных переводов PayPal не хочет заходить в Украину. PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.

В сентябре в Киеве также состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями Министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на сайте "Сегодня".

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