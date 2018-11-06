В Украине заработал закон о кредитовании: что будет с ипотекой

В Украине еще в июле-2018 приняли новый закон о возобновлении кредитования. В первую очередь, ипотечное. Документ подписали несколько дней назад и теперь новые нормы вступили в силу. В пояснительной записке к законопроекту 6027-д авторы уверяли, что он позволит уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков и будет способствовать активизации кредитования в Украине.

"Целью законопроекта является стимулирование активного использования кредитования ... и снижение стоимости кредитных ресурсов", – говорится в пояснительной записке.

Журналист Алексей Фалин много лет мечтает о квартире в Киеве и готов выплачивать ипотеку. Однако, сетует: сейчас условия крайне невыгодны.

"Первый взнос – 30%. Это у них обычный кредит. Ставка почти 20%. Мы брали квартиру из расчета 750 тыс. гривен, однокомнатная. Первый взнос получается 225 тыс. и плюс ежемесячно более 10 тыс грн", – рассказывает Фалин об условиях ипотеки.

И это без дополнительных трат – налогов при покупке квартиры, денег на нотариуса, комиссий банка и страховых платежей. В итоге, за 20 лет пользования таким займом придется заплатить 1,66 млн гривен.

В целом ипотечные ссуды сейчас дают только 10 банков, годовые ставки в гривне – от 18 до 25%. Воспользоваться такой ипотекой можно лишь при условии первого взноса в размере 30-50% суммы от стоимости квартиры или дома.

Банкир Василий Горбаль предупреждает, что новый закон не изменит стоимость кредитов.

"На уровень процентных ставок влияют совсем другие факторы, поэтому этот закон порождает только чрезмерные ожидания от его принятия", – считает Горбаль.

Никуда не денутся также большие штрафы за задержку платежей или невыполнение обязательств.

"Обычное физлицо как до этого было бесправным с точки зрения взаимоотношений с банком, так и осталось", – уверен Горбаль.

А вот права кредиторов, то есть банков, новый закон защитит значительно лучше, объясняет "Сегодня" еще один банкир Олег Гороховский.

"Кредиторы являются священной коровой. Тот, кто дает деньги, имеет перевоочередное право на любые действия, чтобы их забрать. Этот закон пытается защитить права кредиторов. Для тех заемщиков, которые кредиты не выплачивают, жизнь станет хуже", – считает Гороховский.

Так, заемщика, который задолжал по кредиту, теперь смогут быстрее лишить залога – квартиры или машины. Новый закон позволяет повторять попытки взыскания – пока не будет положительного для банка результата.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему ипотека в Украине в 10 раз дороже, чем в США.