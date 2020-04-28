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В Украине заработали новые правила для безнала: что изменилось

28 апреля, 12:14

Ксения Капустинская

Банки теперь должны отчитываться о личности отправителя и получателя

Сегодня, 28 апреля, в Украине начал действовать закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. Этот документ, в частности, вводит новые требования к плательщикам.

Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными а также денежные переводы в Украине и из-за границы – от 5 тыс. гривен. То есть, например, пополнять карты наличными через терминал самообслуживания можно будет только в рамках этого ограничения.

Но это совершенно не значит, что после 28 апреля нельзя получить денежный перевод или оплатить товары/услуги карточкой в интернете. Дело в том, что основное внимание закон уделяет идентификации плательщика, а банковская карта – это уже идентифицированный продукт, о владельце которого есть все необходимые данные.

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"Несколько средств массовой информации распространили ложную информацию, что с 28 апреля этого года будут остановлены платежные системы. И якобы, как следствие, будет невозможно осуществить обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги. Это не соответствует действительности", – объясняли ранее в Национальном банке Украины (НБУ).

В случае, если банку все же потребуется дополнительная идентификация плательщика, провести ее можно удаленно, объясняют в НБУ – например, с помощью BankID, биометрического паспорта, базы бюро кредитных историй или простого видеозвонка из банка. В любом случае, большинство платежей такие правила не затронут.

В тренде
В Украине заработали новые правила для безнала: что изменилось

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Более того, новые правила распространяются не на все платежи. Исключениями являются такие операции:

  • оплата коммуналки, налогов, сборов штрафов независимо от суммы;
  • уплата кредита в сумме до 30 тысяч грн;
  • оплата товаров и услуг с помощью платежной карты, если ее номер сопровождает перевод независимо от суммы;
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч грн;
  • снятие средств со своего счета.

Подробнее о том, что на самом деле изменится в правилах для "безнала", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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