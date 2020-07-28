В Украине застыл курс доллара, а евро стремительно дорожает

На вторник, 28 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

Реклама

1 доллар США – 27,76 грн;

1 евро – 32,60 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллар не изменился после снижения на 12 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" все еще находится на максимальном с начала апреля уровне. За неделю – с 21 по 28 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 16 копеек.

Курс евро при этом заметно вырос – на 38 копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. В целом евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне.

Стоимость 10 российских рублей 28 июля снизилась на 10 копеек.

Реклама

Читайте также: Доллар рвется вверх: каким будет курс через неделю

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В тренде В Украине замер курс доллара и резко вырос евро

В понедельник, 27 июля, доллар на межбанке подешевел на 18 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,66/27,68 грн (покупка/продажа). Евровалюта поднялась в цене на 19 копеек в покупке и на 18 в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,52/31,54 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сегодня покупать гособлигации. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Реклама

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не предоставил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама