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В Украине завершилась ликвидация двух банков

7 июня, 17:43

Все вкладчики этих финучреждений получили компенсации от Фонда гарантирования

Фото: Pixabay

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам УФС-Банка, ликвидация которого началась в 2014 году, и Прайм-Банка, в котором процесс стартовал в 2015-м. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По информации Фонда, 5 и 6 июня 2019 года ликвидаторы УФС-Банка и Прайм-Банка подали документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – для регистрации прекращения функционирования банков как юридических лиц.

Как сообщалось, украинцы еще продолжают получать компенсации вкладов в банках, которые были объявлены банкротами в 2014-2015 году. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен, только за апрель выплачено 45 млн грн.

По данным Фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:

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Тег банки, выплаты, ликвидация, фонд гарантирования вкладов, ФГВФЛ

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