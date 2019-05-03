В Украине завершили ликвидацию еще одного банка
Фонд гарантирования закончил осуществлять выплаты вкладчикам
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы государственному регистратору на прекращение существования Захидинкомбанка как юридического лица. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ. Ранее Фонд также завершил ликвидацию Смартбанка.
Сейчас Фонд гарантирования сообщил о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Захидинкомбанка.
Временная администрация в банке была введена в мае 2014 года, в июле того же года началась ликвидация банка.
В ФГВФЛ сообщали, что около 867 тыс. человек пострадали от "банкопада" в 2014 году и обратились в Фонд. В течение пяти лет клиенты получили около 26,3 млрд грн возмещений. По состоянию на 1 марта 2019 года госкомпенсации получили 438 тыс. украинцев и иностранцев, депозиты которых находились в банках, признанных неплатежеспособными в 2014-м.
По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка. Также в апреле Фонд сообщил о завершении ликвидации банка "Даниэль".
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