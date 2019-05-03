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В Украине завершили ликвидацию еще одного банка

3 мая, 15:13

Фонд гарантирования закончил осуществлять выплаты вкладчикам

Фото: Pixabay

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы государственному регистратору на прекращение существования Захидинкомбанка как юридического лица. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ. Ранее Фонд также завершил ликвидацию Смартбанка.

Сейчас Фонд гарантирования сообщил о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Захидинкомбанка.

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Временная администрация в банке была введена в мае 2014 года, в июле того же года началась ликвидация банка. 

В ФГВФЛ сообщали, что около 867 тыс. человек пострадали от "банкопада" в 2014 году и обратились в Фонд. В течение пяти лет клиенты получили около 26,3 млрд грн возмещений. По состоянию на 1 марта 2019 года госкомпенсации получили 438 тыс. украинцев и иностранцев, депозиты которых находились в банках, признанных неплатежеспособными в 2014-м.

По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка. Также в апреле Фонд сообщил о завершении ликвидации банка "Даниэль". 

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Тег банк, банки, ликвидация, фонд гарантирования вкладов, ФГВФЛ

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