В Запорожье изъяли марихуаны на 20 млн гривен

Спустя несколько месяцев после задержания в Запорожье распространителей рекламы наркотиков в городе изъяли крупную партию запрещенных веществ на колоссальную сумму и задержали их распространителей.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе операции, которую Управление противодействия наркопреступности провело совместно со спецназом КОРД и кинологической службой, правоохранители разоблачили наркокартель из шести мужчин.
Последние два года они выращивали, поставляли, хранили и сбывали в Запорожье и Запорожской области марихуану. Незаконный ежемесячный доход группы составлял 1,5-2 млн гривен.
При задержании у них изъяли партию каннабиса весом более 100 кг и совокупной стоимостью более 20 млн гривен, а также пистолет Макарова с двумя магазинами, гранату РГД с запалом УЗРГМ-2, патроны различных калибров, мобильные телефоны, черновики с записями, компьютерную технику, флеш-носители информации, сим-карты, наличные деньги и электронные весы.
Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
В отношении двух организаторов наркобанды уже начато досудебное расследование за незаконное производство, изготовление, хранение и сбыт наркотиков.
Также решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств.
Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, прошлой осенью в Запорожье патрульные полицейские задержали мужчину и женщину, которые гуляли по центру городу с пакетом наркотиков.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
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