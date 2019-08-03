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В Запорожье изъяли марихуаны на 20 млн гривен

Сегодня, 18:17

У членов наркокартеля изъяли более 100 кг запрещенных веществ, деньги и оружие

/ Фото: Нацполиция

В Запорожье изъяли марихуаны на 20 млн гривен https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Финансы У членов наркокартеля изъяли более 100 кг запрещенных веществ, деньги и оружие

Спустя несколько месяцев после задержания в Запорожье распространителей рекламы наркотиков в городе изъяли крупную партию запрещенных веществ на колоссальную сумму и задержали их распространителей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе операции, которую Управление противодействия наркопреступности провело совместно со спецназом КОРД и кинологической службой, правоохранители разоблачили наркокартель из шести мужчин.

Последние два года они выращивали, поставляли, хранили и сбывали в Запорожье и Запорожской области марихуану. Незаконный ежемесячный доход группы составлял 1,5-2 млн гривен.

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При задержании у них изъяли партию каннабиса весом более 100 кг и совокупной стоимостью более 20 млн гривен, а также пистолет Макарова с двумя магазинами, гранату РГД с запалом УЗРГМ-2, патроны различных калибров, мобильные телефоны, черновики с записями, компьютерную технику, флеш-носители информации, сим-карты, наличные деньги и электронные весы.

Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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В отношении двух организаторов наркобанды уже начато досудебное расследование за незаконное производство, изготовление, хранение и сбыт наркотиков.

Также решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств.

Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, прошлой осенью в Запорожье патрульные полицейские задержали мужчину и женщину, которые гуляли по центру городу с пакетом наркотиков.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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марихуана Запорожье наркобизнес каннабис Запорожская область КОРД

Источник: Сегодня

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