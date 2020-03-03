Валюта заходит в страну: Украина показала "плюсовой" платежный баланс

Платежный баланс Украины, который оказался положительным по итогам 2019 года, в январе 2020 года также сведен с профицитом – "плюс" 906 млн долларов. Для сравнения, в январе-2019 года дефицит платежного баланса составлял 68 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Так, профицит текущего счета за месяц составил 590 млн долларов, приток по финансовому счету – 315 млн долларов.

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"В январе текущий счет был сведен с профицитом на уровне прошлого года: ожидаемое сокращение поступлений от транзита газа было компенсировано сужением дефицита торговли товарами. <...> Приток по финансовому счету был обеспечен государственным сектором, а именно размещением еврооблигаций правительства", - отметили в НБУ.

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Профицит платежного баланса отражает ситуацию, когда суммарные валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали главные риски для экономики Украины. При этом НБУ прогнозирует, что страну ждет замедление инфляции до 5% и рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,5%.

Также премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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