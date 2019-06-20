Валютная либерализация: как отмена ограничений для бизнеса повлияет на курс доллара

Дерегуляция рынка нужна, но риски все равно есть, считают эксперты

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Национальный банк Украины (НБУ) сделал еще один шаг к либерализации валютного рынка. С 20 июня украинскому бизнесу не нужно в обязательном порядке продавать валютную выручку на межбанке. В регуляторе успокоили: нововведение не отразится на макрофинансовой стабильности, поскольку, по их наблюдениям, даже в период, когда норма существовала, бизнес продавал более 90% своих валютных поступлений.

Европейская бизнес ассоциации (ЕБА) также приветствуют отмену нормы и напоминает, что в целом упрощения валютного законодательства бизнес ждет уже более 20 лет.

"Это очередной шаг к полноценной валютной либерализации и обеспечению свободного движения капитала в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина – ЕС. К тому же, это абсолютно нормальная практика, по которой живет весь мир <…> Операционно это создавало значительные трудности для бизнеса в виде обязательной конвертации валюты, значительно усложняло процедуры и сроки расчетов. Нам следует как можно скорее переходить к режиму свободного движения капитала", – подчеркнул руководитель департамента представительства интересов компаний – членов ЕБА Игорь Гоцык.

Опрошенные сайтом "Сегодня" экономисты в целом также поддерживают решение Нацбанка, однако указывают на некие риски, которые открывает отмена нормы.

"Сейчас, как я понимаю, экспортеры продают больше валюты, чем установленные лимиты, – говорит Александр Паращий, руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital. – Но с другой стороны, бывают моменты, когда экспортеры считают, что им сегодня не выгодно продавать валюту, лучше придержать и продать позже, особенно в те моменты, когда появляются риски для гривни. В такие моменты эти риски могут больше ощутимо перерастать в реальные, эти ожидания обесценивания гривни могут сами по себе сбываться более интенсивно".

По прогнозу экономиста Бориса Кушнирука, пока ситуация с мировыми ценами на сырье благоприятна, рисков нет, однако как только они появятся, НБУ вернет норму.

"В ситуации стабильной – это хорошо. Потому устанавливать обязательную продажу действительно не нужно… Но это временная ситуация, потому что, к сожалению, я не уверен, что мы сможем сохранить эту отмену надолго, в связи с проблемами, с которыми мы сможем столкнуться в дальнейшем", – отметил экономист.

Он также добавил, что поскольку украинским экспортерам нужно платить налоги в гривне, они все равно в какой-то момент будут продавать валюту в Украине.

К тому же, у бизнеса, который хотел придержать валюту за границей, и до этого была такая возможность, считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Сроки возврата экспортной выручки фактически нивелируют любые ограничения по обязательной продаже. Раньше это было 180 дней, а с февраля – 365 дней, – говорит он. – Это значит, что экспортеры могут целый год держать свою экспортную выручку на зарубежных счетах в своих контролируемых иностранных компаниях – торговых "прокладках" – и целый год ожидать удобного периода, чтобы заводить валюту на межбанк".

На этом Нацбанк, по его мнению, не должен останавливаться.

"Следующая норма – которую НБУ нужно отменять – ограничение, направленное на вывод дивидендов со страны, – продолжил Кущ. – Сейчас они ограничиваются определенной суммой в месяц. Это тоже абсолютно контпродуктивная мера, потому что не так стабилизирует курс, как губит инвестиционную привлекательность Украины".

Напомним, в феврале-2019 вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который начал активную фазу снятия ограничений НБУ. Сразу после этого Нацбанк расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения и банков. В частности, с 1 марта, согласно закону "О валюте и валютных операциях", норма об обязательной продаже валютной выручки была снижена с 50% до 30%.

Подробнее о валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте об изменениях в сюжете новостей "Сегодня":

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