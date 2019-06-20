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Валютное затишье: чего украинцам ждать от доллара до осени

20 июня, 08:50

Летом деловая активность традиционно падает, что сказалось на рынке

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org.

Эксперты подтвердили прогнозы о стабильности курса доллара в Украине летом. Стабильность, по их словам, не связана с отменой валютных ограничений для бизнеса со стороны Национального банка Украины (НБУ).

Опрошенные новостями "Сегодня" специалисты отмечают, что курс удержится в коридоре 26,3-26,8 грн/долл, причем скорее даже ближе к нижней границе.

"До сентября нас ожидает валютное затишье, как было два последних года, так как экономика Украины хоть и медленно, но стабильно растет, а летом деловая активность традиционно падает. Предложение валюты на рынке больше, чем спрос, за счет ее стабильного притока от трудовых мигрантов. Фактором риска остаются парламентские выборы в июле: если они пройдут с нарушениями, это может вызвать спекулятивный рост курса, но вероятность такого небольшая", – объяснил президент Украналитцентра Александр Охрименко.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также прогнозирует плавное подорожание доллара с сентября - до 28 грн/долл в ноябре, когда деловая активность будет в разгаре.

"Но обвала гривни не будет, так как сейчас валюты в стране достаточно", — успокоил эксперт.

Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в материале "НБУ разрешил не продавать валюту: как это скажется на курсе гривни".


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