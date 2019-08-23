Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осени

Фото: jcomp / Freepik

В Украине курс доллара вплотную приблизился к психологической отметке в 25 гривен. Сначала стоимость американской валюты опустилась до 25,01-25,06 гривни по итогам торгов на межбанке 22 августа. А Нацбанк установил на 23 августа курс на уровне 25,04 гривни за доллар. Так низко стоимость "зеленого" не опускалась с начала месяца.

При этом аналитики ГК Forex Club уверены, что падение не изменит тенденций на валютном рынке: курс в целом остается в прежнем диапазоне.

"Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне заявлений властей страны о том, что энергетическая система Украины способна функционировать без поставок ядерного топлива из России", – отмечают специалисты.

В Forex Club прогнозируют, что в ближайшей перспективе гривня сохранит стабильность и продолжит двигаться вблизи отметки 25,2 гривни за доллар.

А глава подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко отметил: гривня отметилась на уровне в 25 грн/долл. из-за нерезидентов, которые готовятся к аукциону пятилетних гривневых ОВГЗ, запланированном на следующий вторник, 27 августа.

"Готовящийся выпуск представляет большой интерес для иностранных инвесторов благодаря привлекательной доходности и кроме того не будет лимитирован, в отличие от прошлых аукционов. Из-за постоянно высокого спроса со стороны иностранцев, украинские экспортеры уже не могут затягивать с покупкой гривни для своих хознужд, чем еще больше укрепляют гривню. Импортеры пока малоактивны", – сказал он.

Читайте также: НБУ сообщил о выходных днях в банках из-за Дня Независимости

В то же время аналитик допустил, что ситуация может измениться с начала осени.

"Активизируются импортеры, в то время как объемы выпусков ОВГЗ снизятся из-за лимитов Минфина и слабеющего спроса иностранных инвесторов. Согласно нашим ожиданиям, гривня может ослабеть до 26 грн/долл. на конец сентября", – отметил Мартыненко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что иностранные инвесторы впервые за полгода сократили вложения в украинские облигации.

Напомним, 22 августа Нацбанку не удалось удержать курс американской валюты на межбанковском рынке. Торги на межбанковском валютном рынке открылись с ценой 25,12-25,23 гривни. За сутки торгов на межбанке "зеленый" опустился в цене на 11-17 копеек и к закрытию рынка торговался уже по 25,01-25,06 гривен.

Читайте также: Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама