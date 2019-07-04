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Валютные качели: доллар на межбанке катится вниз

4 июля, 12:13

За первый час торгов американская валюта просела сразу на 15 копеек

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Официальный курс доллара на 4 июля побил антирекорд за год. И сегодняшние торги на межбанковском валютном рынке показывают, что тенденция к укреплению гривни сохраняется. Как сообщили сайту "Сегодня" аналитики портала IBC.ua, безналичный курс доллара опускается все ниже.

Так, открыв торги на межбанке показателями 25,90-26,00 к 11:00 доллар потерял еще 15 копеек и остановился на отметке 25,83-25,85 грн. Евро обвалился на 16 копеек и торгуется на показателях 29,15-29,17 грн.

Аналитики отмечают, что колебания на валютном рынке усилились. Дело в том, что в США сегодня выходной в честь Дня независимости этой страны. Сделки по американской валюте на украинском межбанке все равно проводятся, но расчет по ним произойдет завтра. Такой вариант подходит не все участникам рынка, поэтому емкость торгов снижается. А чем меньше объемы – тем сильнее колебания, ведь даже одна сделка может существенно повлиять на ситуацию с курсом.

"Похожие показатели на торгах валюты мы наблюдали в апреле 2018 года. А таких показателей волатильности – со времени Керченского кризиса (в конце 2018 года. – Ред.).  Но в тот момент валюта росла" – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агенства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Как сообщалось, предложение иностранной валюты на межбанке выросло после размещения 2 июля гривневых ОВГЗ на сумму 8,04 млрд гривен. Чтобы рассчитаться по этим сделкам, нерезиденты продавали иностранную валюту и приобретали украинскую.

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Напомним, в среду, 3 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на 24 копейки в покупке и 22 – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 25,93/25,97 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,26/29,3 грн, снизившись на 31 копейку в покупке и на 28 - в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее новости "Сегодня" выясняли, как возникшая из-за выборов пауза в сотрудничестве Украины и МВФ скажется на курсе доллара и ценах:

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Тег доллар, валюта, курс, межбанк, колебания, курс гривни, курс доллара, курс евро

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Сегодня

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