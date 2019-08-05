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"Валютные качели" и доллар в зоне турбулентности: аналитики подвели итоги дня на межбанке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 2019-08-05T16:35:01+03:00 Финансы Безналичный курс американской валюты вновь повысился

В понедельник, 5 августа, после утреннего роста доллара на межбанковском рынке Украины наблюдались настоящие "валютные качели". Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, торги на межбанке по доллару стартовали с отметки 25,50-25,65 гривни. К 12:00 американская валюта взлетела на целых 11-24 копейки до 25,74-25,76 гривни, но уже к закрытию рынка доллар просел на 11-14 копеек. По итогам дня на валютном рынке доллар вырос на 10 копеек и торговался по 25,60-25,65 гривен.

"Как мы видим, за сегодняшний день американская валюта росла на старте торгов и к концу дня сдала свои позиции. Нестабильность доллара стала последствием турбулентности валюты на мировых рынках. В основном, причиной тому - торговая война США с Китаем", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

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По информации аналитиков портала, курс евро за день торгов на межбанке снизился на 1-3 копейки до 28,62-28,67 гривен. Российский рубль на валютном рынке просел с отметки 0,3956-0,3966 до 0,3939-0,3949 гривен.

Напомним, на завтра, 6 августа, НБУ установил официальный курс американской валюты к гривне на уровне 25,74 грн/долл. Таким образом, за неделю с 30 июля по 6 августа гривня ослабла уже на 49 копеек.

Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

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