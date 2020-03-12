Валютные запасы Украины пополнят с помощью "Нафтогаза" – НБУ

"Нафтогаз" еще не продал большую часть валюты, которую получил от "Газпрома" во исполнение решение Стокгольмского арбитража. Эта валюта поможет Национальному банку Украины пополнить международные резервы, заявил замглавы регулятора Олег Чурий.

"Большая часть средств, которые "Нафтогаз" получил в конце прошлого года, еще не продана. Мы рассчитываем, что эти средства будут проданы после того, как будет утвержден аудиторский отчет и будет принято решение относительно распределения дивидендов. Безусловно, мы рассчитываем, что эти средства пополнят золотовалютные резервы Национального банка Украины", - сказал Чурий.

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Напомним, ранее стало известно, что НБУ вложил 84% международных (золотовалютных) резервов (ЗВР), которые на начало 2020 года составляли 25,3 млрд долл., в ценные бумаги с высоким международным рейтингом, включая государственные облигации США с рейтингом "ААА".

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Напомним, в государственном бюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов. Бюджет-2020 также предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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