Валютные "запасы" Украины упали ниже 20 миллиардов долларов – НБУ
Смолий объяснил, почему объем международных резервов сокращается
Международные (золотовалютные) резервы Украины сократились до 19,3 млрд долларов. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время встречи президента Владимира Зеленского с представителями Международного валютного фонда, передает пресс-служба главы государства.
"До конца текущего года наша страна должна заплатить более 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов – пока 19,3 млрд долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств", – проинформировал Смолий.
Напомним, по итогам апреля международные резервы Украины составляли 20,53 млрд долларов, то есть на 1,23 млрд долларов больше, чем по состоянию на 28 апреля. Ранее в НБУ уже объясняли, что несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, резервы уменьшились из-за погашения государственного и гарантированного долга.
Как известно, по состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Украины составляли 20,82 млрд долларов. Таким образом, с начала года резервы сократились на 1,52 млрд долларов. Рекордно увеличить объем резервов по итогам 2018 года удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной транша МВФ и связанного финансирования.
При этом ранее Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. НБУ ожидает, что к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов. В прогнозе учтены пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Валютные "запасы" Украины упали ниже 20 миллиардов долларов – НБУ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гривня падает: доллар и евро в Украине выросли в цене
Национальный банк обновил официальную стоимость гривни
Присоединение Украины к глобальному депозитарию: в НБУ сообщили подробности
Ожидания регулятора обнародованы в презентации