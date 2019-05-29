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Валютные "запасы" Украины упали ниже 20 миллиардов долларов – НБУ

29 мая, 08:41

Смолий объяснил, почему объем международных резервов сокращается

Фото: AFP

Международные (золотовалютные) резервы Украины сократились до 19,3 млрд долларов. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время встречи президента Владимира Зеленского с представителями Международного валютного фонда, передает пресс-служба  главы государства.

"До конца текущего года наша страна должна заплатить более 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов – пока 19,3 млрд долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств", – проинформировал Смолий.

Напомним, по итогам апреля международные резервы Украины составляли 20,53 млрд долларов, то есть на 1,23 млрд долларов больше, чем по состоянию на 28 апреля. Ранее в НБУ уже объясняли, что несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, резервы уменьшились из-за погашения государственного и гарантированного долга.

Как известно, по состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Украины составляли 20,82 млрд долларов. Таким образом, с начала года резервы сократились на 1,52 млрд долларов. Рекордно увеличить объем резервов по итогам 2018 года удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной транша МВФ и связанного финансирования. 

При этом ранее Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. НБУ ожидает, что к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов. В прогнозе учтены пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.


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Тег НБУ, золотовалютные резервы, резервы, ЗВР, международные резервы, Смолий, Яков Смолий

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