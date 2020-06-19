Валютный рынок опасается жесткого карантина: что происходит с курсом доллара

На настроения межбанка также повлияла критика в адрес НБУ

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 19 июня на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 26,77 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается на фоне слабости рынка и низкой ликвидности. Накануне нерезиденты не проявляли активности, тогда как на рынок с продажей валюты вышел Укргазбанк, и продавил курс вниз. Рынок внимательно следит за ситуацией с распространением короновируса и решениями властей по ужесточению карантина. Очевидно, что экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина", – объяснил Шевчишин.

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Также, по его словам, рынок следит за ситуацией вокруг НБУ, который оказался под критикой парламента.

"Любая смена в Нацбанке может негативно сказаться на ситуации на рынке, ускорив выход нерезидентов. Новости о том, что МВФ предполагает выделить второй транш в рамках программы stand-by в сентябре, не оказали влияния на рынок", – добавил аналитик.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки, 18 июня, зафиксировали 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии. Также правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением, а курс доллара в Украине может вырасти. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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