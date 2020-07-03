Валютный рынок встряхнула отставка Смолия: чего ждать от доллара

Доллар после резкого роста в официальных курсах НБУ 3 июля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 27,29 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок продолжает отыгрывать ситуацию с отставкой главы НБУ Якова Смолия. Регулятор пытается удержать девальвацию гривни, вливая валюту на рынок для купирования сильного спроса", – объяснил эксперт.

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По его словам, участники рынка, финансовые компании, а также кредиторы и партнеры Украины обеспокоены возможной отставкой главы НБУ.

"Они опасаются смены политики регулятора, пересмотра программы МВФ и эмиссии гривни. Все это активизирует покупателей", – подчеркнул Шевчишин.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет отстаивать независимость финансового регулятора, несмотря на то, кто его возглавит, напомнил специалист.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.", – спрогнозировал аналитик.

Напомним, глава Нацбанка УкраиныЯков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением. Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

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Президент подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его уже одобрил комитет Рады, а потом представление будет вынесено на рассмотрение в сессионный зал. А если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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