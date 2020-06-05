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Валютный рынок замер в ожидании денег МВФ: что будет с долларом

5 июня, 11:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Курс гривни ждут изменения после решения совета директоров МВФ

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 5 июня на межбанковском валютном рынке Украины упал до отметки до 26,63 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, гривня укрепилась из-за отсутствия активного спроса на иностранную валюту.

Такая ситуация наблюдается на фоне сообщений о том, что совет директоров МВФ обсудит выделение Украине 5 млрд долларов в рамках программы stand-by 9 июня. Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 грн/долл. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", – объяснил Шевчишин.

Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара в июне.

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Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс межбанк валютный рынок Андрей Шевчишин

Источник: Сегодня

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