Валюты хватает: эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю

Фото: welcomia / Freepik

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За неделю курс доллара в Украине снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,1%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара упал с 24,74 грн до 24,50 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 24,78/24,81 до 24,52/24,56 грн, средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 24,66/24,92 до 24,40/24,70 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он отметил, что на прошлой неделе регулятор купил на межбанковском рынке валюту на 372 млн долларов, это на 215 млн долларов больше, чем неделей ранее. При этом третью неделю подряд НБУ не выходит на рынок с продажей валюты.

"Это свидетельствует об устойчивом превышении предложения валюты над спросом на нее, и является залогом дальнейшего укрепления гривни. На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,5 грн", – прогнозирует Иосуб.

Напомним, ранее эксперты объяснили, чего ждать от доллара в ноябре и произойдет ли традиционная для этого месяца девальвация гривни. Ведь обычно в последний месяц осени украинская валюта теряет в цене около 3%.

Также новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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