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Ваш банк закрывается, счета будут аннулированы: мошенники придумали новую схему

1 марта, 06:33

Екатерина Степаненко

Аферисты прозванивают клиентов банков и предлагают им спасти их счета

Звонят якобы из банковского учреждения и предлагают спасти деньги на счете клиента. В Украине распространяется новая мошенническая схема выманивания денег. Кто потенциальная жертва злоумышленников, и как уберечься от мошенников?

На днях Ксении позвонили якобы из банка и ошарашили: все средства, которые девушка хранит на счету финансового учреждения, она может потерять.

"Сказали о том, что будут счета все аннулированы и отделение закрыто, а у меня как бы там деньги. И оператор говорит: "Вам нужно ввести номер который сейчас придет вам на телефон ,и мы переведем эти деньги на какой то другой счет", – рассказывает потерпевшая.

Но девушка не поверила, и переводить деньги отказалась. Пенсионеры же обычно доверчивы. И именно их чаще всего обманывают мошенники. Эксперты предостерегают – никому не сообщать личные данные ваших счетов.

Наталья Бугаева, кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности:

"И даже если у вас возникают какие-либо подозрения – а может быть и правда что то случилось с банковским счетом – кладем трубку, прерываем связь, соединяемся по официальному номеру телефона с банком. Или подходим в самое близкое к вам отделение".

Злоумышленники незаконно скупают данные клиентов, а затем их обзванивают. Только в этом году украли так более миллиона гривен.

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Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем:

"Платежей по телефону, особенно когда вам банк звонит и предлагает что-то сделать, в Украине не существует. Одним словом, если вам звонят и предлагают в телефонном режиме перевести средства с одного счета на другой – это 100% мошенничество".

Если же вы все-таки стали жертвой подобной аферы – немедленно обращайтесь к киберполиции.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

А еще мы выяснили, почему мы поддаемся на уловки, хотя прекрасно знаем, о том, что на наши данные идет охота. И почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

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мошенничество банки мошенники аферисты персональные данные

Источник: Сегодня

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