Великобритания предупредила об опасности "грязных денег" из России

Российские денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения Великобритании, мешают Лондону занять жесткую позицию в отношении агрессивной политики Кремля. Об этом заявили в Комитете по международным делам британского парламента.

В докладе под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании" отмечается, что "грязные деньги" из России угрожают интересам внешней политики Великобритании".

"Великобритания не имеет права закрывать глаза на то, как клептократы [Владимира] Путина и лица, нарушающие права людей, отмывают деньги через Лондон, чтобы подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и ослаблять веру в наши институты", – подчеркнули британские парламентарии.

По словам главы комитета по международным делам палаты общин Тома Тагендхэта, правительство должно "четко обозначить, что Кремлю больше не рады на наших рынках".

Комитет призвал правительство Британии согласовать с партнерами запрет на покупку облигаций, организаторы размещения которых являются субъектами санкционного режима, а также на обслуживание российского суверенного долга для европейских клиринговых компаний.



Как известно, Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ. Так, датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.



