Венесуэла не захотела отказываться от Visa и Mastercard

В Центробанке страны опровергли информацию о приостановке работы платежных систем

Фото: AFP

Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы опроверг информацию о намерении отказаться от финансовых операций по картам платежных систем Visa и Mastercard в начале 2020 года. Об этом говорится в заявлении Центробанка Боливарианской Республики.

ЦБ указывает, что власти Венесуэлы планируют "разработать альтернативный механизм осуществления операций по кредитным и дебетовым картам", основанный на биометрических данных пользователей банковских услуг. При этом в ЦБ подчеркнули, что данное решение "не имеет целью приостановить операции по международным платежным системам, которые действуют в стране".

Как отметили представители Центробанка Венесуэлы, нововведения будут реализовываться на практике только после того, как разработчики новой технологической платформы убедятся в ее безопасном функционировании.

Ранее венесуэльский портал Banca y Negocios сообщил, что ЦБ Венесуэлы намерен приостановить операции по картам Visa и Mastercard к концу января 2020 года и якобы с этой целью уже приступил к разработке национальной платежной системы. В публикации указывалось, что этот шаг станет ответом на санкции США в отношении Боливарианской Республики.

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Отношения США и Венесуэлы обострились после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран, в том числе Украина. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

С начала 2019 года американские власти ввели ряд ограничительных мер против Венесуэлы, в том числе в отношении крупнейших государственных компаний. 17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".

В конце марта-2019 СМИ также стало известно, что Мадуро вывез из Венесуэлы золотой запас:

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