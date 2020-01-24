Весной украинцам обещают упростить доступ к потребительским кредитам: опрос банков

Нацбанк опросил руководителей 49 банков относительно их планов в 2020 году

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки планируют нарастить свои кредитные портфели и существенно смягчить стандарты для заемщиков.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) после проведения опроса крупнейших украинских банков.

"В январе-марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов из этих сегментов", — говорится в сообщении НБУ.

При этом пока что банки не планируют увеличивать объемы ипотечного кредитования, хотя крупные банки отметили, что количество ипотеки может возрасти.

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"Банки также ожидают смягчения стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов. Так же они ожидают смягчения стандартов потребительского кредитования", — сообщили в Нацбанке.

В опросе приняли участие руководители 49 крупнейших украинских банков, на которые приходится около 99% банковского рынка. Опрос проводился с 17 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что принять участие в программе поддержки малого и микробизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стартует с 1 февраля, смогут около 50 тыс. заемщиков.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в ходе встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых.

Как известно, сейчас годовые ставки по ипотеке составляют около 20%. Кроме этого, заемщикам приходится тратиться на комиссии и другие дополнительные платежи.

Запуск массового ипотечного кредитования может обеспечить Нацбанк, если у него получится снизить учетную ставку до 8%. Дать старт доступным кредитам под покупку жилья обещала в начале года первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Сайт "Сегодня" писал о том, что после недавнего громкого скандала с недостроями компании "Укрбуд" правительство продолжает принимать меры, направленные на усиление прозрачности первичного рынка недвижимости и ужесточение надзора за деятельностью застройщиков. НБУ и Минфин выдвинули свои требования к прозрачности рынка, поскольку рассчитывают на активизацию ипотечного кредитования в ближайшие годы.

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