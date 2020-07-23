Виноваты заявления: Нацбанк объяснил стремительный рост доллара

В НБУ напомнили, что Украина живет в условиях плавающего курса

Стремительное повышение курса доллара в Украине связано с психологическими факторами. В частности, девальвацию украинской валюты вызвали заявления правительства о необходимости ослабить курс гривни. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

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Он напомнил, что курс доллара в Украине – плавающий, а значит зависит от ряда факторов. Влиять на него могут колебания спроса и предложения, а также настроения на рынке.

"На этот раз мы видим, что природа колебаний – психологическая. <...> Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет, наоборот – ситуация довольно благоприятная. Колебания курса прежде всего связаны с заявлениями о том, что гривня будет ослабевать", – объяснил Сологуб.

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В тренде Курс евро в Украине пробил психологическую отметку и установил рекорд с января-2019

Он заверил, что Нацбанк будет, как и прежде, сглаживать слишком сильные колебания обменного курса на валютном рынке.

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Напомним, ранее эксперты предупредили, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине. В целом аналитики прогнозировали сумбурную неделю на валютном рынке.

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