Виртуальные мошенники активизировались: как защититься от обмана в соцсетях

Мошенники активизировались. Наглые интернет-мошенники попытались обмануть даже журналистов новостей "Сегодня". Впрочем, наш Алексей Фалин оказался человеком опытным и аферистам не поверил.

Мошенники возвращаются к подзабытым схемам: взламывают страницы в соцсетях и просят помочь.

"На одну такую схему едва не попался и я. Сегодня получил сообщение от друга. Мол, он потерял банковскую карточку, но ему нужно вывести деньги. И не мог бы я дать свою карточку?.." – рассказывает Алексей. И продолжает: "Но мошенники не учли один нюанс: если кто-то из друзей просит одолжить ему деньги, я наберу этого человека, чтобы идентифицировать ее по голосу".

Я набрал друга и узнал, что его страницу взломали. Деньги на самом деле просит не он. Но мошенникам мы об этом пока не говорим. Поэтому они продолжают общение от имени друга и просят конфиденциальные данные, а именно логин и пароль. И только на этом наш разговор с мошенниками и закончился, ведь друг изменил пароль. И воров выбросило из системы.

"Обратились аферисты не только ко мне, а еще к нескольким десяткам знакомых моего друга. И все быстро разоблачили темную схему", – говорит Алексей.

Несостоявшиеся жертвы мошенничества не понимают, на что вообще надеются мошенники. А Руслан Болгов, эксперт по безопасности, объясняет:

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"На простейшее: наивность. Это первое. На неожиданность. То есть, мы застаем человека врасплох. Простая фраза: у меня проблема – помоги. Всё, человек теряется, особенно, если эти люди близкие, либо нормально общались".

Поэтому перед тем, как бросаться другу на помощь, просто позвоните и уточните, нуждается ли он в ней.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

А еще мы выяснили, почему мы поддаемся на уловки, хотя прекрасно знаем, о том, что на наши данные идет охота. И почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

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