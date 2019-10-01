Визит Зеленского в НБУ: появились первые подробности

На переговорах с представителями центробанка присутствует и Гончарук

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук и Яков Смолий (слева направо). Фото: НБУ / Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) должен оставаться независимым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с сотрудниками регулятора, на которой также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и команда финансово-экономического блока правительства, сообщается на странице НБУ в Facebook.

"Национальный банк был, есть и будет независимым", – отметил глава государства.

В свою очередь председатель НБУ Яков Смолий призвал объединить усилия для устойчивого роста валового внутреннего продукта Украины.

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"Мы отвечаем за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого – обуздали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное – восстановления кредитования", – сказал он.

Глава НБУ добавил, что сейчас регулятор работает с финансовыми регуляторами и участниками рынка над стратегией развития финансового сектора до 2025 года, которая станет ориентиром для сотрудничества по осуществлению реформ в будущем.

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Пресс-служба Нацбанка отмечает, что сейчас проходит совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

Новости "Сегодня" писали, что Зеленский прибыл на совещание в НБУ. Отмечалось, что на встречу также приехали министр финансов Оксана Маркарова и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со своими командами.

Ранее в НБУ сообщили, как рост ВВП Украины скажется на госдолге:

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