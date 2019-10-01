Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Визит Зеленского в НБУ: появились первые подробности

1 октября, 19:12

На переговорах с представителями центробанка присутствует и Гончарук

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук и Яков Смолий (слева направо). Фото: НБУ / Facebook

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук и Яков Смолий (слева направо). Фото: НБУ / Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) должен оставаться независимым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с сотрудниками регулятора, на которой также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и команда финансово-экономического блока правительства, сообщается на странице НБУ в Facebook.

"Национальный банк был, есть и будет независимым", – отметил глава государства.

В свою очередь председатель НБУ Яков Смолий призвал объединить усилия для устойчивого роста валового внутреннего продукта Украины.

Реклама

"Мы отвечаем за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого – обуздали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное – восстановления кредитования", – сказал он.

Глава НБУ добавил, что сейчас регулятор работает с финансовыми регуляторами и участниками рынка над стратегией развития финансового сектора до 2025 года, которая станет ориентиром для сотрудничества по осуществлению реформ в будущем.

В тренде
Дешевые кредиты и высокий рейтинг: в Кабмине раскрыли планы на госдолг
Фото из архива "Сегодня"

Пресс-служба Нацбанка отмечает, что сейчас проходит совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

Новости "Сегодня" писали, что Зеленский прибыл на совещание в НБУ. Отмечалось, что на встречу также приехали министр финансов Оксана Маркарова и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со своими командами.

Ранее в НБУ сообщили, как рост ВВП Украины скажется на госдолге:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ Зеленский Смолий Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Порог сопротивления": эксперт назвал курс, после которого начнет расти долларФинансы
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделю
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделюФинансы
Доллар в Украине рухнул еще ниже, евро не отстает
Доллар в Украине рухнул еще ниже, евро не отстаетФинансы
Доллар в Украине устремился к психологической отметке
Доллар в Украине устремился к психологической отметкеФинансы
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделю
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделюФинансы
Курс на 24: эксперт объяснил рекордный обвал доллара и дал прогноз
Курс на 24: эксперт объяснил рекордный обвал доллара и дал прогнозФинансы

Новости партнеров

Loading...