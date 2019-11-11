"Во всем виноват Али": в работе ПриватБанка произошел масштабный сбой

Пользователи в течение дня жаловались, что не могут оплатить покупки

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В работе ПриватБанка в понедельник, 11 ноября, произошел сбой: пользователи массово жаловались на невозможность оплатить покупку в "Приват24" и картой.

В самом банковском учреждении объяснили проблемы с оплатой распродажами на AliExpress. Ранее мы сообщили, что Украина стала второй в мире по росту числа заказов на этой виртуальной торговой площадке.

"Приват" висел. Я чуть не родила ежа, пытаясь рассчитаться через электронный банкинг. Даже зайти в систему не получалось… Их пояснения: короче, во всем виноват Али, хоть в шаманский бубен звени", – написала одна из пользователей.

"Не привык жаловаться, но это уже наглость, ПриватБанк. На прошлой неделе не работало приложение "Приват24", сегодня нельзя расплатиться картой. Что дальше? Звоню на 3700. Там говорят, что до завтра не пользуйтесь картой (имеют в виду не оплачивать картой). На мой вопрос, как оплатить покупки, консультант говорит: "Снимайте деньги в банкомате", – рассказал другой пользователь.

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В ответ в пресс-службе банка сообщили, что в связи с началом распродаж на AliExpress зафиксирована значительная нагрузка и очередь платежей, из-за чего они могут выполняться с опозданием.

"Это временная ситуация, связанная с большим количеством платежей в единственный в году день распродаж в популярном интернет-магазине… Все платежи будут проведены, рекомендуем не делать платеж несколько раз подряд", – посоветовали в ПриватБанке.

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В ответ владелец карты отметил, что не получал от банка никаких уведомлений с предупреждениями, несмотря на то, что подобная акция на торговой площадке проходит раз в год.

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Другой пользователь написал, что "сегодня траблы с Приватом, но в целом работает".

Другой клиент банка предположил, что, "скорее всего, покупателей слишком много, и нас, как страну третьего нищего мира, тупо бортуют".

Как добавили в пресс-службе ПриватБанка, в течение часа банк обслуживал до 70 тыс. платежей, что значительно превышало нормальные объемы работы, и из-за этого сформировалась очередь платежей, пишет hromadske.

Кроме того пользователи жаловались на работу не только мобильного приложения, но и терминалов самообслуживания и банкоматов.

Новости "Сегодня" писали, что 13 сентября в работе ПриватБанка также произошел масштабный сбой. Он случился после обысков в главном офисе финучреждения в Днепре.

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