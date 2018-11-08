Вопреки прогнозам: почему упал доллар и нужно ли запасаться валютой

В среду доллар снова побил психологическую отметку, но в обратную сторону — он стал дешевле 28 гривен. Нацбанк установил его курс на уровне 27,99 грн/долл. Менее месяца стоимость нацвалюты колебалась, как на американских горках: сперва резко вверх, потом резко вниз, подорожание, потом снова удешевление на 40 копеек. Эксперты говорят, что это ненадолго и связано с избытком предложения валюты на рынке. Поэтому прогнозируют, что к концу ноября ситуация изменится, курс снова пойдет вверх, и через месяц будем иметь 29 грн/долл. А пока советуют, если есть возможность, запасаться подешевевшей валютой.

Что на рынке

В этом году курс доллара ведет себя не как обычно: вопреки прогнозам финаналитиков, он начал расти в начале августа, то есть на месяц раньше. Причем рос не плавно: к 5 сентября курс дошел в среднем до 28,5 грн/долл, добавив всего за месяц почти 1,5 грн, затем в течение сентября доллар плавно подешевел на 30 коп. до 28,2 грн, потом вновь был рост до 28,4 грн/долл к 15 октября, далее было трехнедельное снижение курса ниже 28 грн к 7 ноября. Вчера на межбанковском рынке предложение превышало спрос, и безналичный курс просел до 27,9 грн/долл. В итоге Нацбанк выкупил более $57 млн, но и после этого доллар продолжал дешеветь, снизившись к концу торгов до 27,87—27,89 грн/долл. Как показал мониторинг "Сегодня", недостатка в долларах в обменных пунктах и кассах банков сейчас нет. Курс покупки наличной валюты вчера составил 27,8—27,95 грн/долл, продажи — 27,96—28,1 грн/долл.

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Прогнозы экспертов

Эксперты финрынка не видят долгосрочной перспективы для укрепления гривни и уже в ближайшие недели ожидают, что доллар снова начнет дорожать.

"Это ситуативные колебания, из-за того что в конце октября сошлись два фактора, положительных для гривни: аграрии и металлурги активно предлагали на межбанке валюту, а спрос на нее упал, так как нерезиденты завершили покупки доллара под вывод дивидендов, а "Нафтогаз" — под закупку газа. Плюс после информации о возможном выделении Украине транша МВФ уже в декабре, наш бизнес перестал накапливать валюту. В ноябре ситуация скоро изменится на противоположную — приток валюты уменьшится, и доллар снова начнет дорожать, дойдя к новому году до 29 грн/долл, — разъяснил "Сегодня" аналитик ГК "Forex club" Андрей Шевчишин.

С ним согласен и президент Украналитцентра Александр Охрименко:

"В декабре регулятор продаст доллар на гривню дороже, чтобы сгладить рост курса. Если кому-то нужна валюта, надо ее брать сейчас".

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также ожидает стабилизации курса около 28 грн/долл в ближайшую неделю и постепенного его роста к январю, но не выше 28,5—28,6 грн/долл.

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Помогли заробитчане

По мнению Охрименко, доллар мог быть еще в октябре дороже на 40—50 копеек (выше 29 грн), а сейчас стоить не 28, а 28,4-28,5 грн, если бы не увеличение валютных переводов от заробитчан.

"Легально и нелегально в страну ввезено около 12 млрд долларов, что на 3 млрд долларов больше, чем год назад. Это повлияло на межбанк, обвалив курс доллара", — уверен эксперт.

Пендзин также признает влияние "народных" долларов на курс: