Возобновление государственного кредитования: когда заработает программа

Украинцы, которые хотят начать собственный бизнес, смогут получить до 1,5 млн гривен под 5%, 7% или 9% годовых.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 24 января, говорили о результатах Всемирного экономического форума в Давосе для Украины, а также о заработных платах министров и чиновников.

"С 1 февраля, уважаемые, дорогие украинцы, которые хотят начать собственное дело, у вас наконец появится дешевый нормальный ресурс. Не эти проценты — 20. А 5, 7 или 9 процентов на сумму до 1,5 млн гривен для того, чтобы начать собственное дело – кафе, автомойку, возможно, какой-то другой бизнес, который вы хотите начать", — отметил Гончарук.

По словам премьера, через полторы недели, когда программа заработает, это будет "только начало".

Также Гончарук подчеркнул, что для роста и развития украинской экономике нужны дешевые ресурсы.

"Когда каждый украинец, который хочет начать собственное дело, сможет прийти в банк и на нормальных человеческих условиях получить нормальных кредит, за который он может рассчитываться спокойно, не боясь потерять последнее — у нас экономика начнет расти. Потому что мы имеем талантливый, крутой, классный народ с огромной энергией, который может сделать из этой страны лучшую страну, как сказал президент", – резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Данная программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Отметим, программа по поддержке малого и среднего предпринимательства является первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама