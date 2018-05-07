Впервые за 20 лет центробанк России получил убыток

Вчера, 09:24

Российский банковский регулятор объяснил рекордные денежные "потери"

Фото: Kuba / Wikipedia
Фото: Kuba / Wikipedia

Центральный банк России (ЦБ РФ) в 2017 году показал отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд рублей против прибыли в сумме 43,7 млрд рублей годом ранее. 

Это первый убыток российского Центробанка с 1998 года, но тогда сумма была на порядок меньше: 27,8 млрд руб. При этом РФ наращивает золотой запас из-за геополитики и "для безопасности".

Рекордные убытки ЦБ объясняет рядом факторов.

"На фоне снижения процентных ставок Банка России значительно, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились процентные доходы Банка России при одновременном увеличении процентных расходов по операциям абсорбирования ликвидности в условиях ее структурного профицита", – говорится в отчете Центробанка России.

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Кроме того, одной из основных причин отрицательного результата стал рост расходов на резервы в связи с санацией крупных банков в РФ.

"Указанные факторы, а также перечисление Банком России в соответствии с федеральным законом в 2017 году доходов, полученных от участия в капитале ПАО "Сбербанк" по итогам 2016 года, в федеральный бюджет, в основном, определили формирование отрицательного финансового результата деятельности Банка России (против положительного финансового результата в 2016 году)", – отмечается в документе.

Напомним, ранее ЦБ РФ предложил запретить российским банкам размещать информацию о курсах валют на улице. Соответствующая норма содержится в проекте закона, разработанном ЦБ РФ.
сбербанк, центральный банк, убыток, ЦБ РФ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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