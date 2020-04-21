"Вплоть до отмены карантина": эксперты рассказали, что будет с курсом доллара

Аналитики назвали условия, при которых гривня не обвалится в ближайшее время

Не смотря на то, что последствия того, что США запустили "печатный станок" на полную мощность еще не успели проявиться в Украине, эксперты уверены, что на этой неделе курс доллара расти не будет. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин вообще не ждет существенных изменений курса на наступающей укороченной из-за праздников на четырехдневной рабочей неделе.

"Деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, просто не успеет развернуться, тем более что она из-за карантина и так упала в разы, – анализирует Олег Пендзин. – Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5 грн примерно посередине. Но в целом инфляционный тренд никуда не исчез. Тем более что Кабмин для выполнения бюджета предложил ослабить гривню до 29,5 грн/доллар, а по факту пока имеем 27,5".

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин также говорит, что на послепасхальной неделе нынешняя стабильная ситуация сохранится.

"Общую активность наличного рынка сдерживают карантинные меры и падение деловой активности. Вероятно, на следующей неделе гривня будет колебаться в диапазоне 27-27,5 за доллар, более того – курс может даже опуститься ближе к 27", – полагает Шевчишин.

О том, что не стоит пока ждать никаких серьезных движений курса, говорит и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Рискну спрогнозировать, что наступившая стабильность продолжится и дальше, вплоть до отмены карантина, курс продолжит находиться в коридоре 27-27,5 грн/доллар, – говорит Александр Охрименко. – Тем более что впереди новая череда праздников. Но при условии, что правительство примет адекватные меры для отмены карантина: запустит транспорт, позволит нормально работать бизнесу и так далее. Если экономика не начнет нормально работать, то курс может обвалиться".

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Подробнее о том, что происходит с курсом доллара в Украине и что делать желающим заработать на курсе валют, читайте в материале:Гривня "уравновесилась": каким будет курс доллара после Пасхи.

А о том будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, смотрите в сюжете:

Видео: НБУ

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