Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и кто из банков уже готов продавать валюту онлайн

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу

Валютная оттепель стартует с 7 февраля — Нацбанк ослабил требования. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и кто из банков уже готов продавать валюту онлайн Коновалова Христина , Александр Панченко , Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/img/article/12058/88_main_new.1547494903.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/12058/88_tn.1547494903.jpg 2019-02-07T07:00:00+02:00 Финансы Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу

Сегодня вступил в силу новый закон о валюте. Одно из важных нововведений — продажа и покупка валюты онлайн с зачислением ее на карточку клиента. "Сегодня" выяснила, готовы ли к этому банки, как будет работать новшество, кому это доступно и выгодно и какие могут быть подводные камни. К слову, в последние дни курс доллара заметно снижался и вчера упал до уровня психологической отметки в 27 грн/$. Так что сейчас покупать бакс кажется весьма выгоднo.

Что нового

Как разъяснили нам специалисты Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), доступ к покупке валюты онлайн аналогичен дистанционному доступу к текущим и депозитным счетам — через личный кабинет на сайте банка или мобильное приложение. То есть операции с валютой в конкретном банке возможны только для его клиентов. Причем у них должен быть открыт долларовый счет.

"Также банки смогут предлагать населению обмен валют через банкоматы. Эта услуга задумана как аналог обмену валют в кассе, обменнике, но без участия кассира. Банкомат может работать в любое время суток, что удобно в экстренных случаях", — рассказала нам исполнительный директор НАБУ Коробкова.

Физлица, как и ранее, смогут обменять онлайн или в обменнике до 150 тыс. грн — эта сумма не требует документов, подтверждающих происхождения средств. Если нужно обменять большую сумму, придется обращаться в кассу банка и предъявлять данные по продаже имущества, справку с депозитного счета и др. По словам Коробковой, в случае с банкоматами сумма до 150 тыс. грн может быть ограничена техническими возможностями банкоматов в принятии и выдаче купюр и установленными конкретным банком лимитами.

Сроки, ажиотаж и курс

Пока к онлайн-операциям с валютой готовы немногие банки. Объясняют: это требует обновления техники, программного обеспечения. Например, банки будут обязаны в автоматическом режиме обеспечить возможность отказа клиента от обмена в течение 15 минут. Пересмотра потребуют внутренние процессы банков, порядок действий сотрудников, механизмы соблюдения валютного законодательства, процедуры финмониторинга. Это также серьезные инвестиции, окупаемость которых не гарантирована.

Ряд экспертов сомневаются, что с запуском онлайн-обмена украинцы ринутся массово скупать валюту.

"Не у всех есть валютный счет. Учитывая укрепление гривни, не следует ожидать давления на курс за счет нового канала спроса на валюту. Но он может быть заметен в будущем в случае повышенной неопределенности с курсом. Тогда банки будут зарабатывать, сначала продавая валюту, а потом — скупая ее обратно, когда ажиотаж стихнет, таким образом отбирая заработок у нелегальных или полулегальных обменников", — считает финаналитик группы ICU Михайло Демкив.

Согласна с этим и Коробкова: "На общий спрос на инвалюту в стране новации не окажут сильного влияния, но могут перераспределить часть спроса с "черного рынка" в банковскую систему из соображений удобства и безопасности".

Проверка готовности

Сегодня онлайн-покупку валюты запустит "Приватбанк".

"Мы обновим приложение и сайт "Приват24". После смены интерфейса там появится специальная кнопка для покупки и продажи валют. Клиентам будет легко понять, как пользоваться услугой, все шаги там подробно описаны", — рассказали нам на горячей линии банка.

И напомнили, что для таких операций понадобится два счета: гривневый и валютный. При покупке сумму спишут со счета в гривне и начислят в валюте, при продаже механизм сработает наоборот.

На подходе новшество и в "Ощадбанке". Как сообщили нам в его пресс-службе, функция покупки банком валюты у клиентов — физических лиц будет внедрена во всех информационно-платежных терминалах до конца февраля. Чуть позже, во втором квартале, появится услуга обмена иностранной валюты онлайн через интернет- и мобильный банкинг "Ощад 24/7".

А вот в нескольких коммерческих банках, в которые мы обратились, сообщили, что еще только готовятся ввести у себя новую услугу, и на это потребуется некоторое время.

"Услугу введут не все банки"

Главными недостатками онлайн-обмена валюты финансовые эксперты считают два: не все банки введут услугу, и она может быть не всегда доступна в режиме 24/7. Как рассказал нам аналитик ГК Forex Сlub Андрей Шевчишин, закон дает право финструктурам предоставлять такую услугу, а не обязывает их ее оказывать.

"Небольшие банки сочтут невыгодным тратиться на установку оборудования, которое будет востребовано 1—2 раза в сутки, — анализирует Шевчишин. — Также надо учесть, что в банке может не оказаться нужной суммы, особенно если она крупная. Ее надо покупать на межбанке или у другого банка. На это потребуется дополнительное время".

Напомним, ранее в НБУ рассказали о новых правилах и о том, чем для украинцев обернется валютная либерализация. Вступление в силу нового валютного законодательства позволит активнее снимать ограничения.

А банкиры оценили план НБУ по валютной либерализации. Участники рынка не ожидают от Нацбанка полного "открытия шлюзов", но опасаются, что не успеют подготовиться к новому формату валютного регулирования из-за того, что регулятор отвел им на это всего месяц времени.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко , Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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