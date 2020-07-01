"Вялое движение" и девальвация к осени: каким будет курс доллара в Украине

По итогам июня курс продажи безналичного доллара в Украине понизился на 0,5%, в среднем до 26,73 гривни, а наличного – на 0,9%, в среднем до 26,78 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики ГК Forex Club в Украине. Сегодня, 1 июля, официальный курс доллара составил 26,68 гривни.

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Специалисты считают, что в июле Национальный банк (НБУ) будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 гривен. По их словам, валютный рынок в июле ожидает "вялое движение" на фоне низкой активности экспортеров и импортеров, а также ограниченного спроса на валюту со стороны населения.

"Несмотря на стабильность валютного рынка в летний период, ожидания ослабления гривни до 28,5 грн/долл. ближе к осени сохраняются. Более сильное падение гривни может произойти, если будут усилены карантинные меры, вызванные второй волной пандемии коронавируса, а позиции Украины на мировых рынках ухудшатся", – считает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, поддерживать гривню будут ограничения для импортеров, действующие на фоне возможного ужесточения карантина. Однако экономика будет испытывать значительные трудности, что закладывает риски финансирования бюджета.

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В то же время давление на гривню окажет отток средств нерезидентов из государственных ценных бумаг. По данным НБУ, портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в июне уже сократился на 5,6 млрд гривен (на 5%) – до 96,8 млрд гривен, тогда как с начала года – на 17,4 млрд гривен.

Предложение валюты на рынке летом будет зависеть от качества и состояния урожая, так как аграрии выступают главными экспортерами. Пока прогнозы позитивные: по оценкам Украинской зерновой ассоциации, урожай будет близок к рекордному – 97 млн тонн.

"Вместе с этим активность экспортеров будет сдерживаться девальвацией валют стран-конкурентов, а также слабостью валют стран-импортеров. На этом фоне привлекательность украинского экспорта будет слабой, что может привести к меньшему поступлению валюты в страну", – предупреждают эксперты.

Напомним, рыночные аналитики объясняли, как изменится курс доллара через неделю.

Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней курсовой ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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