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Вялый рынок и стабильность: что будет с курсом доллара в ближайшее время

18 мая, 11:21

Ксения Капустинская

Украина ждет финансовой помощи от Европейского Союза

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 18 мая на межбанковском валютном рынке Украины сохраняет стабильность и торгуется на уровне 26,62 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Такая динамика наблюдается на фоне заявлений о том, что правительство Украины рассчитывает получить макрофинансовую помощь от Евросоюза в ближайшие две недели. <...> От Евросоюза ожидают получения 1,2 млрд евро помощи – средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и помогут гарантировать макроэкономическую стабильность страны. В остальном рынок достаточно вялый на фоне низкой ликвидности. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться стабильной и будет двигаться в диапазоне 26,55-26,75 гривни за доллар", – объяснил эксперт.

Напомним, также аналитики ранее отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита.

О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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