Вызов для США: в Morgan Stanley предрекли падение доллара

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Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley, которые ранее спрогнозировали курс гривни, ожидают, что в 2020 году американские акции и корпоративные облигации будут показывать отстающую динамику, а доллар ослабеет на фоне ускорения экономического роста за пределами США.

"Мы видим наибольший потенциал роста на рынках с более явными перспективами достижения роста прибылей компаний – Япония и развивающиеся рынки – или пространством для масштабного пересмотра оценок на снижении политических рисков (Европа)", – цитирует аналитиков Bloomberg.

Вызовы для США в следующем году варьируются – от риска, что корпоративные прибыли уже достигли пика, до высокой сравнительной стоимости акций и "специфического" политического риска в преддверии президентских выборов, отмечают в банке.

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"Повышенные оценки активов США, скорее всего, снизятся на фоне замедления темпов экономического роста США... Это окажет дополнительное давление на доллар на фоне снижения чистого притока портфельных инвестиций", – считают в Morgan Stanley.

Напомним, ране президент США Дональд Трамп неоднократно сетовал на на слишком высокий курс доллара, который, по мнению главы Белого дома, мешает Штатам получать максимум выгоды от внешней торговли. На этом фоне многие эксперты стали говорить о политике "слабого доллара".

Как сообщалось, в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) для Украиныуказано, что к концу 2019 года курс гривни составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

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