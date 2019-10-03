Взлет доллара замедлился: Нацбанк обновил официальный курс

За неделю украинская валюта потеряла в цене уже 76 копеек

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

На пятницу, 4 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

03.10 04.10 Изменение 1 доллар США 24,86 грн 24,88 грн + 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 3 октября курс доллара вырос на две копейки после скачка на 66 копеек за предыдущие два дня. Рост курса замедлился, в частности, на фоне того, что НБУ начал продавать доллары на межбанке.

За неделю с 27 сентября по 4 октября гривня по отношению к доллару ослабла уже на 76 копеек.

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Напомним, эксперты уже объяснили сайту "Сегодня", что происходит на валютном рынке. Подробнее читайте в материале "МВФ "на паузе" и психология народа: что взвинтило доллар в Украине и как долго будет расти курс".

Также новости "Сегодня" рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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